Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı, hayatını kaybetmiş dernek üyeleri ve şehitler için Yasini Şerif okuttu.

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik Yasini şerif okutulmasıyla başladı. 4 yıldır geleneksel hale getirilen etkinlikte görme engelli bireyler söyledikleri ilahilerle gönülleri pasını sildiler. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan yaptığı açıklamada, derneklerinin 22 yıldır faaliyete olduğunu söyledi. Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

“Derneğimiz kurulalı 22 yıl oldu. 22 yıl içerisinde hayatını kaybetmiş üyelerimiz ve şehitler için yasini şerif okuttuk. Okuyan kardeşlerimiz yine görme engelli kardeşlerimiz. Aslında biz bu etkinliğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapmak istiyorduk. Eylül’den sonra pandemi nedeniyle kısıtlamaların gelebileceği düşüncesiyle bugün yapmak istedik. Allah duamızı kabul etsin inşallah.”

Öte yandan dernek üyelerine pilav ikram edilmesiyle program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.