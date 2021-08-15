Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başladı

İHA

Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başladı

Tarihte ilk müzik yarışmasının düzenlediği Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Roma döneminde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları tekrar başladı.
Afyonkarahisar’ın bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu’nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Helenistik dönemde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı. 2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlediği Apemeia Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarıyla birlikte açık hava müzesinde ise çıkartılan eserle hem bilim heyeti tarafından incelenecek hem de birçok üniversite öğrencisi için geleceğe ışık tutacak.

“Dünyanın ilk müzik yarışması burada yapıldı”
Yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar’daki kazıların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu seneki kazılar tiyatro alanında, amfi tiyatroda Apropolis ve Metropolis’te olacak kazı süreci uzun yıllardır devam ediyor ve bu senede daha fazla işçiyle kazılar devam edecek. Diğer üniversitelerden de öğrencilerin de katılımıyla kazılara bu sene kralların kenti dediğimiz dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı ve antik tarihte Efes’ten sonra en önemli ticaret merkezi olarak görülen ve Menderes Nehri’nin başladığı, doğduğu yerde kurulu olan Apemeia Antik Kentimizdeki kazılar inşallah bu seneden sonra daha da ivme kazanarak devam edecek. Orada bizim bilimsel heyetimiz oluştu, kazı heyetimiz oluştu. Kazı merkezimiz oluştu inşallah müstakil bir kazı binamız da yapılacak. Burası bir açıkhava müzesi şeklinde devam edecek. Bu kazı evinde hem bilimsel çalışmalar devam edecek, hem gelen öğrencilerin, bilimsel heyetin kaldığı, bilimsel çalışmaları yapması ve Apemeia ile ilgili her türlü bilgi bu kazı merkezimizde toplanacak. Yani, Apemia kazıları kurumsallaşacak ve bundan sonra her yıl aşama aşama daha da büyüyerek yıllar içinde o başta amfi tiyatro olmak üzere eserleri ortaya çıkartarak, kazandırarak, hem turizme, hem halkımıza bu kazılar büyüyerek devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor Besiciler satışların durgun olduğundan dert yakındı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az ...
Afyonkarahisar’dan, Viranşehir’e uzanan traktör hırsızlığı Afyon’dan çalınan traktör Viranşehir’de bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’dan, Viranşehir’e uzanan traktör ...
Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
YEREL HABERLER Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu maddeler ile yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu ...
Polis baskın yaptığı evde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis baskın yaptığı evde 5 kilo 300 gram esrar ele ...
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’den illegal yapılanmalara karşı net mesaj: “Onlara nefes aldırmayacağız” “İllegal yapılara, Erenler’den nemalanan şahıslara da sesleniyorum, buradan artık uzaklaşsınlar” Erenler Mahallesi’nde 100’e yakın polisle trafik ve asayiş denetimi yapıldı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’den illegal yapılanmalara ...
Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
YEREL HABERLER Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
Aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aracında ve evinde 1 kilo 644 gram esrar bulunan ...
Başkan Çöl’den miniklerin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına destek sözü
YEREL HABERLER Başkan Çöl’den miniklerin başlattığı ağaçlandırma ...
Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan otomobilde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor
YEREL HABERLER Kadın Kültür Evleri projesi büyüyerek devam ediyor
Kur’an kursu öğrencilerine dondurma ikramı Sandıklı'da bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 bin öğrenci eğitim görüyor
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğrencilerine dondurma ...
Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları korkuttu Bolvadin’de oluşan obrukların yanındaki arazide çatlaklar meydana geldi
YEREL HABERLER Arazide oluşan çatlaklar vatandaşları ...
(ÖZEL) Afyonkarahisar’da 'haşhaş kapsülü' alımı başladı Haşhaş kapsülünün kilogram fiyatı bu yıl 5 TL'den satılmaya başlandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Afyonkarahisar’da 'haşhaş kapsülü' alımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.