Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay ilçesinde yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler ilçede bir adrese baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada, 235.79 gram esrar, 121 kök kenevir bitkisi, 0.65 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5.18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda Ertan D., uyuşturucu madde ticareti yapma , İ.Ç.Ç. ve A.D., ise uyuşturucu madde kullanma suçlamaları ile gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ertan D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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