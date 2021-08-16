Bolvadin’de jandarmadan asayiş ve trafik denetimi Narkotik köpekleri araçlarda uyuşturucu ve kimyasal madde aradı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilirken, denetimlerde eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.

Çok sayıda jandarma personelinin görev aldığı denetim Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde gerçekleştirildi. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücülerin belge kontrolü yapılırken aynı zamanda eğitimli narkotik köpekleri ile de uyuşturucu ve kimyasal madde araması yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren denetimlerin sonunda kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, denetim esnasında narkotik köpeklerinin araçları didik didik ederek uyuşturucu araması yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

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