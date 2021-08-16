Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

İHA

Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki camilerde düzenlenen ‘Yaz Kuran Kursları’nda eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine dondurma ikram etti.
Yaz Kuran Kursları’nda çocuklar ile sohbet eden Başkan Çöl, Kur’anı Kerim öğrenen çocukları tebrik ederek, görevli hocalara kolaylıklar diledi. Kurslarda eğitim gören minikler ise Başkan Çöl’ün kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine yaptığı dondurma ikramından dolayı ise teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolvadin’de jandarmadan asayiş ve trafik denetimi Narkotik köpekleri araçlarda uyuşturucu ve kimyasal madde aradı
YEREL HABERLER Bolvadin’de jandarmadan asayiş ve trafik ...
Azerbaycanlı itfaiyeciler görevlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçti Azerbaycanlı itfaiyecilerin konvoyu Afyonkarahisar’dan geçti
YEREL HABERLER Azerbaycanlı itfaiyeciler görevlerini tamamlayıp ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri ...
Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başladı
YEREL HABERLER Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik ...
Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor Besiciler satışların durgun olduğundan dert yakındı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'ndan sonra küçükbaş hayvan pazarında ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı
Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az kalsın faciaya yol açıyordu
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar az ...
Afyonkarahisar’dan, Viranşehir’e uzanan traktör hırsızlığı Afyon’dan çalınan traktör Viranşehir’de bulundu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’dan, Viranşehir’e uzanan traktör ...
Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için yasin-i şerif okuttular
YEREL HABERLER Şehitler ve hayatını kaybeden dernek üyeleri için ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu maddeler ile yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu ...
Polis baskın yaptığı evde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis baskın yaptığı evde 5 kilo 300 gram esrar ele ...
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’den illegal yapılanmalara karşı net mesaj: “Onlara nefes aldırmayacağız” “İllegal yapılara, Erenler’den nemalanan şahıslara da sesleniyorum, buradan artık uzaklaşsınlar” Erenler Mahallesi’nde 100’e yakın polisle trafik ve asayiş denetimi yapıldı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Ali Temiz’den illegal yapılanmalara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.