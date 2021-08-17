Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen baskında boyları yaklaşık 3 metre olan 21 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçen ekipler ilçedeki bir mısır tarlasına baskın düzenledi. Baskında ekipler boyları 22,70 santimetre arasında değişen 21 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonun ardından Ferhat K. (44), isimli şahıs gözaltına alındı.

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