Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar

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Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 kişi otogarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Otogarda durumundan şüphelendikleri 2’si yabancı uyruklu 3 şahsı durdurarak bavullarında arama yapan ekipler şahısların bavullarının birinde 496.02 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından yabancı uyruklu şahıslardan Abdolrahman T., Hejratollah S. ve Zahra T., ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapma suçlaması ile gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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