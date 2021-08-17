Bavullarından yarım kiloya yakın metamfetamin çıkan 3 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından otogarda yaklaşık yarım kilogram metamfetamin ile yakalanana ikisi yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarda bavullarında 496.02 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan Abdolrahman T., Hejratollah S.

ve Türk vatandaşı Zahra T., ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapma suçlaması ile gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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