Şuhut Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atandı

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Perihan Beysel atandı.

Şuhut Devlet Hastanesi'ne atanan Beysel göreve başladı. Şuhut Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Perihan Beysel göreve başlamıştır" açıklamalarına yer verildi.

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