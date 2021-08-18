Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İHA

Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.
Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abbas C., idaresindeki 15 AAC 987 plakalı otomobil, Kusura köyü girişinde Mümin Pala (58) yönetimindeki 03 LZ 513 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Pala ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.P. (13) savrularak yola düştü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Pala ve S.P.’yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Pala yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar çıkardı Devrilen aracın içindekileri çıkarıp sonra el birliği ile aracı düzelttiler
YEREL HABERLER Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi ...
Şuhut Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atandı
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve ...
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde ...
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor 8 bin TL'lik protez bacağının borcunu ödemek için hayırseverlerden destek istedi
YEREL HABERLER Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden ...
Bavullarından yarım kiloya yakın metamfetamin çıkan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bavullarından yarım kiloya yakın metamfetamin çıkan 3 ...
Afyonkarahisar’da halk toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik: “Sorunlara çözüm üretiyoruz”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da halk toplantısı Vali Vekili Mehmet ...
Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi
Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp ...
Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar
YEREL HABERLER Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile ...
Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı Merdivenin kayması sonucu 7 metreden aşağı düşen 54 yaşındaki adam yaralandı
YEREL HABERLER Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek ...
Sandıklı Belediyesi'nden futbol turnuvası
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi'nden futbol turnuvası
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi ...
Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına ...
Köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yakalandı
Kale eteklerinde alkol alırken aşağı düştü, beyin kanaması geçirdiğinden habersiz eve gitti
YEREL HABERLER Kale eteklerinde alkol alırken aşağı düştü, beyin ...
18 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs ruhsatsız tabanca ile yakalandı
YEREL HABERLER 18 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs ruhsatsız ...
Kaymakam Bilici: “Bir ülkenin kalkınması için eğitimin temel konudur”
YEREL HABERLER Kaymakam Bilici: “Bir ülkenin kalkınması için ...
Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Çöl, Kur’an kurslarında eğitim gören çocukları ...
Bolvadin’de jandarmadan asayiş ve trafik denetimi Narkotik köpekleri araçlarda uyuşturucu ve kimyasal madde aradı
YEREL HABERLER Bolvadin’de jandarmadan asayiş ve trafik ...
Azerbaycanlı itfaiyeciler görevlerini tamamlayıp dönüş yoluna geçti Azerbaycanlı itfaiyecilerin konvoyu Afyonkarahisar’dan geçti
YEREL HABERLER Azerbaycanlı itfaiyeciler görevlerini tamamlayıp ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.