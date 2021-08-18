Afyonkarahisar’da yeni av dönemi 21 Ağustos’ta başlıyor

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 20212022 av sezonunun 21 Ağustos tarihi itibari ile başlayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, av günlerinin çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizde 20212022 av dönemi 21 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır. Buna göre 21 Ağustos’tan itibaren bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Tarım ve Orman İl Şube Müdürlükleri’nin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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