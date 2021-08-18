Şuhut'ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 25 Ağustos Zafer Şenlikleri öncesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

25 Ağustos Zafer Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında katılımcıların fikir alışverişlerinde bulunduğu toplantıda, Atatürk Evi, İlçe Stadyumu, Zafer Yolu yürüyüşünün gerçekleşeceği güzergahlar masaya yatırılarak, eksikliklerin giderilmesi konuları görüşüldü.

Şuhut Hisar Park'ta düzenlenen toplantıya, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan ve Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir katıldı.

Toplantı, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.