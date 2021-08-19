Bu konu çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor 'Mesleki Yeterlilik Belgesi’ uygulamasındaki teşvik döneminde son dönemece girildi

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Çalışanlarla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK belgesi)’ uygulaması yurt genelinde devam ederken, uzmanlar işverenlerin belge konusunda İşsizlik Sigortası Fonu’nun yıl sonuna kadar sağladığı teşvikten bir an önce yararlanmaları gerektiğini, aksi takdirde 2022 yılı itibari sınav ve belge için ücret ödeyecekleri gibi aynı zamanda cezai yaptırımla da karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

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