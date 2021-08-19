Afyonkarahisar’da ücretli öğretmenlik başvuruları başladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ücretli öğretmenlik başvurularının başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, başvurularının 31 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, “Başvurular eDevlet üzerinde bulunan ‘Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ linkinden yapılacağından dolayı müdürlüğümüze ayrıca başvuru evrakı getirilmeyecektir. Belirtilen tarihler arasında yapılan başvurular dikkate alınacaktır. Görevlendirmeler KPSS puanı öncelikli yapılacağı için, adaylar 20202021 yılı KPSS sonuçları ile başvuru yapılabilecektir. Eğitim fakültesi mezunları formasyon sorgusunu (Var) olarak işaretleyeceklerdir. Sertifikası olan adaylar (Özel eğitim, İngilizce) belgelerini elden teslim edeceklerdir. 2021 yılı KPSS sonuçları açıklandıktan sonra isteyenler yeni sonuç belgesini elden teslim edeceklerdir. Yeterli sayıda branş başvurusu olduğundan dolayı adaylar mezun olduğu branş ile sertifikası bulunduğu branşlara başvuru yapacaklardır. Sıralamalar öncelikle KPSS puanına göre yapılacaktır. KPSS puanı olmayan adayların sıralaması ise Diploma notuna göre yapılacaktır. KPSS puanı olmayan adaylar diploma fotokopilerini elden teslim edecektir. İstenilen evraklar 01 Eylül 2021 tarihine kadar elden teslim edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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