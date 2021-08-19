Bu okul dezenfektan üretiminden bir yılda 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı Meslek lisesi yaptığı ciro ile küçük bir fabrika ile yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu okul dezenfektan üretiminden bir yılda 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı Meslek lisesi yaptığı ciro ile küçük bir fabrika ile yarıştı

İHA

Bu okul dezenfektan üretiminden bir yılda 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı Meslek lisesi yaptığı ciro ile küçük bir fabrika ile yarıştı

Küresel korona virüs salgınında hijyen ve dezenfektan üretimi ile başarı kazanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu ciroyu da geride bıraktı.
2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da başarıyla uygulanıyor. Afyonkarahisar'da pilot okul seçilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci tercihleri ve yaptığı üretimle öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde, 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl boş öğrenci kontenjanı kalmazken, 90 öğrencinin merkezi sınav sonucuyla okula yerleştiği 204 öğrenci de başarı puanları ile Gazi MTAL'in öğrencisi olduğu kaydedildi.

Okul yaptığı ciro ile küçük bir fabrika ile yarıştı
20202021 eğitimöğretim döneminde Gazi MTAL'den mezun olan 183 öğrenciden 45'i dört yıllık fakülte, 98'i ise iki yıllık yüksekokul tercihine hak kazandı. Küresel korona virüs salgınında hijyen ve dezenfektan üretimi ile başarı kazanan Gazi MTAL, 2020 yılında 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu ciroyu da geride bıraktı.
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde raylı sistemler teknolojisi, itfaiye ve yangın güvenliği,
endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, mobilya iç mekân tasarımı
ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında öğrenci yetiştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi ...
Afyonkarahisar’da ücretli öğretmenlik başvuruları başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ücretli öğretmenlik başvuruları ...
Bu konu çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor 'Mesleki Yeterlilik Belgesi’ uygulamasındaki teşvik döneminde son dönemece girildi
YEREL HABERLER Bu konu çalışanları ve işverenleri yakından ...
Emirdağlı kadınlar sıcak hava balonuyla Frigya’yı keşfetti
YEREL HABERLER Emirdağlı kadınlar sıcak hava balonuyla Frigya’yı ...
Afyonkarahisar’da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' düzenlendi Toplantıda elde edilen raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştırılacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 'Şehrim 2023 Projesi Çalıştayı' ...
Şuhut'ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 25 Ağustos Zafer Şenlikleri toplantısı ...
‘Yunusla Yürürken’ isimli tiyatro oyunu Sandıklı’da sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Yunusla Yürürken’ isimli tiyatro oyunu Sandıklı’da ...
Afyonkarahisar’da yeni av dönemi 21 Ağustos’ta başlıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yeni av dönemi 21 Ağustos’ta ...
Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geç de olsa işçilerin yüzünü güldürmeyi başardı Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geçtikten sonra zam masasına oturdu 15 toplantı sonrası zam konusunda anlaşmaya varıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesi 8 ay geç de olsa işçilerin ...
Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı sporcular 10 madalya ile kente döndü
Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar çıkardı Devrilen aracın içindekileri çıkarıp sonra el birliği ile aracı düzelttiler
YEREL HABERLER Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi ...
Şuhut Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atandı
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesine Çocuk Sağlığı ve ...
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde ...
Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden destek bekliyor 8 bin TL'lik protez bacağının borcunu ödemek için hayırseverlerden destek istedi
YEREL HABERLER Bacağı kesilen şahıs protez için yardım severlerden ...
Bavullarından yarım kiloya yakın metamfetamin çıkan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bavullarından yarım kiloya yakın metamfetamin çıkan 3 ...
Afyonkarahisar’da halk toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik: “Sorunlara çözüm üretiyoruz”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da halk toplantısı Vali Vekili Mehmet ...
Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Dr. Boz, Covid-19 aşılama çalışmalarını inceledi
Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kurtulmak isterken marketin camına kafa atıp ...
Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar
YEREL HABERLER Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile ...
Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek yaralandı Merdivenin kayması sonucu 7 metreden aşağı düşen 54 yaşındaki adam yaralandı
YEREL HABERLER Çatıya çıkmak isterken 7 metreden aşağı düşerek ...
Sandıklı Belediyesi'nden futbol turnuvası
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi'nden futbol turnuvası
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi ...
Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mısır tarlasına kenevir baskınında bir kişi gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.