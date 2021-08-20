Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar Dairelere dadanan hırsızlar neredeyse her şeyi çaldı Dairelerin kapılarını, klozetlerini hatta tavan süslemelerini bile çaldılar Deprem konutlarında görülmemiş hırsızlık olayları

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Afyonkarahisar’da yaklaşık 15 yıl önce yapılan ve hak sahiplerine teslim edilen deprem konutları, ilgisizliğin ardından adet hırsızların uğrak noktası haline geldi. Deprem konutlarına dadanan hırsızlar dairelerin çelik kapıları başta olmak üzere mutfak dolapları, klozetler ve parkelerini dahi sökerek çaldı.

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