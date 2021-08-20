Polis düzenlediği operasyonda 4 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi

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Afyonkarahisar’da polis ekipleri kentte son yılların en büyük kaçak makaron operasyonlarından birine imza atarken, polis tarafından durdurulan tırlarda 4 milyon 700 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen polis ekipleri birlikte hareket ettikleri tespit edilen 35 HAT 95 ve 35 AZG 454 plakalı tırları kent girişindeki Konya Köprülü Kavşak’ta durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler 4 milyon 700 bin adetdal bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Operasyonun ardından Barış S. ve Mehmet Sinan Ö. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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