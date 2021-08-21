7 yaşındaki çocuktan duygulandıran bağış

Emirdağ ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Fatma Betül Güner, kumbarasında biriktirdiği parayı yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgeler için başlatılan yardım kampanyasına bağışladı.

Emirdağ ilçesinde yaşayan Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi, 7 yaşındaki Fatma Betül Güner, son zamanlarda yurt genelinde yaşanan yangın ve sel afetinden zarar gören vatandaşlar için başlatılan bağış kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını bağışlayarak destek oldu.

Kaymakam Osman Bilici’ yi, annesi Aytaç Güner ile birlikte ziyaret eden Güner, “Yangın ve sel olaylarını televizyonda izledikten sonra çok üzüldüm. Bu yüzden, oradaki insanlara yardım etmek için harçlıklarımı biriktirdiğim kumbaramı getirdim” diyerek, kumbarasını Kaymakam Osman Bilici’ ye teslim etti.

Türk milletinin büyüklüğünün bir kez daha gözler önüne serildiği bir an yaşandığını belirten Kaymakam Bilici ise ziyarette yaptığı konuşmada, “İşte bu millet böyle bir millet. Çocuğundan büyüğüne herkes, ülkemizin herhangi bir yerinde bir mağdur olduğunda elindeki imkanları seferber eder. Bu vesile ile Fatma Betül kızımıza ve onu yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

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