Kaymakam Bilici’den köy muhtarlarına orman yangınları konusunda uyarı: “Muhtarlarımız köylerde yabancıların giriş çıkışına dikkat etmeli”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici köy muhtarlarını yangınlar konusunda uyararak, “Köy muhtarlarımızın alanına hâkim olmasını, yabancıların giriş çıkışına dikkat etmesini, özellikle yangın çıkabilecek noktalar konusunda hassas davranmalılar” dedi.

Emirdağ ilçesinde Köy ve Mahalle Muhtarlarına Hizmet İçi Eğitim Semineri, Kaymakam Bilici’nin katılımıyla düzenlendi. Emirdağ Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Bilici’nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın devamında konuşan Kaymakam Bilici, “Her zaman yeni düzenlemeler ve yeni gelişmeler oluyor. Özellikle kendi görev alanımızı ilgilendiren düzenlemeleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitimin hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah sizlerin de memnun kalacağı bir eğitim olmasını temenni ediyorum” dedi.



“İlçe olarak aşılamada büyük bir oranı yakaladık”

Konuşmasında daha sonra korona virüsle (Covit19) mücadeleye değinen ve ilçe olarak aşılamada büyük bir oranı yakaladıklarını kaydeden Kaymakam Bilici, “Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bu mücadelede bir başarı varsa hepimizin başarısı, bir başarısızlık varsa da hepimizin başarısızlığı. Çünkü bu mücadele, ancak hep beraber mücadele edildiğinde sonuç alınabilecek bir mücadele. Şu anda virüs maalesef tekrar yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle siz muhtarlarımızdan kendi mahallelerinizde aşı olmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmenizi istiyorum. En etkili ve en güçlü mücadele, tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmek ve aşı olmaktır” diye konuştu.



“Tedbirli olma konusunda da elimizden gelen gayreti göstermeliyiz”

Konuşmasında daha sonra yurt genelinde meydana gelen yangınlara değinen ve yangınlarla mücadele konusunda muhtarlara seslenen Kaymakam Bilici şunları söyledi:

“Tedbirli olma konusunda da elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Özellikle köy muhtarlarımızın alanına hâkim olmasını, yabancıların giriş çıkışına dikkat etmesini, özellikle yangın çıkabilecek noktalar konusunda hassas davranmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.