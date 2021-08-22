İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 'Z' kütüphaneyi yerinde inceledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunu ziyaret ederek, okula yeni yapılan 'Z' kütüphaneyi inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Şube Müdürü Murat Diktaş, Hoca Ahmet Yesevi İlkokuluna yeni yapılan 'Z' kütüphaneyi açılış öncesinde yerinde inceledi. Yalçın, 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi okulda yapılan hazırlık faaliyetlerini de tüm detayları ile gözden geçirdi.

Yalçın, “Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizi sınıflarında görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimizi sınıflarında görmeyi heyecanla bekliyoruz. Bunun için hep birlikte aldığımız tedbirlere uymaya devam edecek ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak hep birlikte salgının üstesinden geleceğiz. Kütüphanemiz de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin hizmetine girecek ve öğrencilerimiz kütüphanemizden istifade edecekler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun'' dedi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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