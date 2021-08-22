AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta kaldı Öğrenciler Afyonkarahisar’daki iki üniversiteden de memnun değil Öğrencilerin Afyonkarahisar’daki üniversitelere notu “FF”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta kaldı Öğrenciler Afyonkarahisar’daki iki üniversiteden de memnun değil Öğrencilerin Afyonkarahisar’daki üniversitelere notu “FF”

İHA

AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta kaldı Öğrenciler Afyonkarahisar’daki iki üniversiteden de memnun değil Öğrencilerin Afyonkarahisar’daki üniversitelere notu “FF”

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) tarafından 2021 yılı üniversitelerin memnuniyet araştırması sonuçlarına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 145’inci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ise 119’uncu sırada yer alarak öğrencilerin memnun olmadığı üniversitelerden oldu.
TÜMA tarafından ilk kez 2016 yılında yapılan ve bu yıl 42 bin 353 üniversite öğrencisi arasında yapılan araştırmaya göre toplam 198 üniversitenin yer aldığı genel memnuniyet sıralamasında Afyonkarahisar’da bulunun iki üniversite de son sıralarda yer aldı. Genel memnuniyet sıralamasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 145’inci, Afyonkarahisar sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 119’uncu sırada yer aldı. Yapılan puanlama da ise her iki üniversitede “FF” puan ortalamasıyla sınıfta kaldı.
Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim alt yapısı ile ilgili öğrencilere yöneltilen memnuniyet sorusunda ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 107’nci sırada yer alırken yine kentteki diğer bir üniversite Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 149'uncu sırada yer alarak uzak eğitimde de her iki üniversite “FF” not ortalaması ile sınıfta kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 'Z' kütüphaneyi yerinde inceledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 'Z' kütüphaneyi ...
Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
YEREL HABERLER Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 yıllık pınar kurudu Kent merkezine bağlı Anıtkaya köyünde 150 yıllık pınarla birlikte 15 çeşme kurudu Köy sakinleri su kaynaklarının kurumasından patates firmalarını sorumlu tuttu
YEREL HABERLER Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 ...
Afyonkarahisar’da korkunç olay Anne ve 2 yaşındaki oğlu tabanca ile vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve babalarından haber alamayan çocuklar eve komşuları gönderince korkunç olay ortaya çıktı Eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da korkunç olay Anne ve 2 yaşındaki ...
Kaymakam Bilici’den köy muhtarlarına orman yangınları konusunda uyarı: “Muhtarlarımız köylerde yabancıların giriş çıkışına dikkat etmeli”
YEREL HABERLER Kaymakam Bilici’den köy muhtarlarına orman yangınları ...
Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor Gölde sular çekildi, göl kayık mezarlığına döndü
YEREL HABERLER Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya ...
7 yaşındaki çocuktan duygulandıran bağış
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuktan duygulandıran bağış
Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 1 kişi ...
Sandıklı’da aşure günü etkinliği
YEREL HABERLER Sandıklı’da aşure günü etkinliği
Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında istenmeyen görüntüler Sosyal mesafesiz kuyruklarda görevliler maskesiz ve eldivensiz aşure dağıttı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesinin aşure dağıtımında ...
Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsı polis yakaladı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsı polis ...
Polis düzenlediği operasyonda 4 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis düzenlediği operasyonda 4 milyon 700 bin adet ...
Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş duvarları bıraktılar Dairelere dadanan hırsızlar neredeyse her şeyi çaldı Dairelerin kapılarını, klozetlerini hatta tavan süslemelerini bile çaldılar Deprem konutlarında görülmemiş hırsızlık olayları
YEREL HABERLER Deprem konutlarında ne var ne yok çaldılar geride boş ...
Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Denizi olmayan kentte balık restoranları büyük ilgi ...
Şuhut'ta yeni eğitim öğretim yılı istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta yeni eğitim öğretim yılı istişare toplantısı ...
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktör ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.