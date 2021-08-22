AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta kaldı Öğrenciler Afyonkarahisar’daki iki üniversiteden de memnun değil Öğrencilerin Afyonkarahisar’daki üniversitelere notu “FF”

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) tarafından 2021 yılı üniversitelerin memnuniyet araştırması sonuçlarına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 145’inci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ise 119’uncu sırada yer alarak öğrencilerin memnun olmadığı üniversitelerden oldu.
TÜMA tarafından ilk kez 2016 yılında yapılan ve bu yıl 42 bin 353 üniversite öğrencisi arasında yapılan araştırmaya göre toplam 198 üniversitenin yer aldığı genel memnuniyet sıralamasında Afyonkarahisar’da bulunun iki üniversite de son sıralarda yer aldı. Genel memnuniyet sıralamasında Afyon Kocatepe Üniversitesi 145’inci, Afyonkarahisar sağlık Bilimleri Üniversitesi ise 119’uncu sırada yer aldı. Yapılan puanlama da ise her iki üniversitede “FF” puan ortalamasıyla sınıfta kaldı.
Pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim alt yapısı ile ilgili öğrencilere yöneltilen memnuniyet sorusunda ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 107’nci sırada yer alırken yine kentteki diğer bir üniversite Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 149'uncu sırada yer alarak uzak eğitimde de her iki üniversite “FF” not ortalaması ile sınıfta kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.