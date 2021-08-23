Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden kişi geride 14 sayfalık mektup bıraktı Jandarma dehşet evinde 14 sayfalık mektup ve yüklü miktarda para buldu Katil zanlısının yazdığı 14 sayfalık mektuptaki iddialar araştırılıyor Yapılan ilk tespitlerde katil zanlısının psikolojik sorunlarının olduğu ve iddialarının bazılarının hayal ürünü olduğu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden kişi geride 14 sayfalık mektup bıraktı Jandarma dehşet evinde 14 sayfalık mektup ve yüklü miktarda para buldu Katil zanlısının yazdığı 14 sayfalık mektuptaki iddialar araştırılıyor Yapılan ilk tespitlerde katil zanlısının psikolojik sorunlarının olduğu ve iddialarının bazılarının hayal ürünü olduğu ortaya çıktı

İHA

Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden kişi geride 14 sayfalık mektup bıraktı Jandarma dehşet evinde 14 sayfalık mektup ve yüklü miktarda para buldu Katil zanlısının yazdığı 14 sayfalık mektuptaki iddialar araştırılıyor Yapılan ilk tespitlerde katil zanlısının psikolojik sorunlarının olduğu ve iddialarının bazılarının hayal ürünü olduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahsın geride 14 sayfalık bir mektup ile yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Şahsın yazdığı mektupta ise hayatıyla ilgili birçok iddiaya yer verdiği öğrenilirken, jandarma bu iddiaları araştırıyor.
Geçtiğimiz hafta sonu, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana gelen korkunç olayda, hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.’nin (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.’nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi. Baba Mehmet M.’nin anne ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Mektuptaki iddialar detaylı şekilde inceleniyor
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dehşet verici olayın gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaparken, ekiplerin evde Mehmet M.’nin kaleme aldığı öne sürülen ve 14 sayfadan oluşan bir mektup ile yüklü miktarda para buldukları kaydedildi. Mektupta Mehmet M.’nin hayatıyla ilgili bir çok konu ve iddiaya yer verdiği öğrenilirken, bu iddiaların ne olduğu konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet M.’nin mektubunda yer verdiği iddiaları araştırdığı öğrenildi.

Öldürdüğü eşi için 9 ay önce ambulans çağırmış
Olaydan yaklaşık 9 ay önce ise Mehmet M.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefon ile arayarak öldürdüğü eşi Hanife M., için ambulans istediği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve ifadeleri değerlendiren ekiplerin Mehmet M.’nin psikolojisinin bozuk olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu aktarıldı.
Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarının ise henüz çıkmadığı öğrenildi. Otopsiden çıkacak sonucun olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balonlar Frigya üzerinde ‘büyük zafer’ için uçacak
YEREL HABERLER Balonlar Frigya üzerinde ‘büyük zafer’ için uçacak
Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa verildi Anne, baba ve 2 yaşındaki kardeşleri toprağa, onlar ise çocuk esirgeme kurumuna gönderildi
YEREL HABERLER Öldürülen anne ve 2 yaşındaki çocuğu yan yana toprağa ...
AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta kaldı Öğrenciler Afyonkarahisar’daki iki üniversiteden de memnun değil Öğrencilerin Afyonkarahisar’daki üniversitelere notu “FF”
YEREL HABERLER AKÜ ve AFSÜ memnuniyet sıralamasında sınıfta ...
İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 'Z' kütüphaneyi yerinde inceledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, 'Z' kütüphaneyi ...
Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
YEREL HABERLER Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 yıllık pınar kurudu Kent merkezine bağlı Anıtkaya köyünde 150 yıllık pınarla birlikte 15 çeşme kurudu Köy sakinleri su kaynaklarının kurumasından patates firmalarını sorumlu tuttu
YEREL HABERLER Susuzluk alarmının verildiği Afyonkarahisar’da 150 ...
Afyonkarahisar’da korkunç olay Anne ve 2 yaşındaki oğlu tabanca ile vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve babalarından haber alamayan çocuklar eve komşuları gönderince korkunç olay ortaya çıktı Eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra babanın kendisini astığı tahmin ediliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da korkunç olay Anne ve 2 yaşındaki ...
Kaymakam Bilici’den köy muhtarlarına orman yangınları konusunda uyarı: “Muhtarlarımız köylerde yabancıların giriş çıkışına dikkat etmeli”
YEREL HABERLER Kaymakam Bilici’den köy muhtarlarına orman yangınları ...
Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor Gölde sular çekildi, göl kayık mezarlığına döndü
YEREL HABERLER Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya ...
7 yaşındaki çocuktan duygulandıran bağış
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuktan duygulandıran bağış
Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak devrilen otomobilde sürücü öldü, 1 ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.