İmam hatipli gençler Frigya’yı gezdi

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde hizmete açılan “Genç Ofis” faaliyetleri kapsamında öğrencilere yönelik Frigya gezi turu düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde açılan “Genç Ofis” çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik “Frig Vadisi Tanıtım ve Kültür Turu Etkinliği” gerçekleştirildi. Gençler, Afyonkarahisar Valiliği tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde Ayazini köyü, tarihi katlı apartmanlar, Friglere ait mezarları, Meryem Ana Kilisesini, Aslanlı Mezar, Avdalaz Kalesi gezerek tarihi bir yolculuğa çıktı. Gün sonunda gençlerimizle tarihi yapılar arasında kalan Emre Gölü’nde tekne turu yaptırılarak gezi tamamlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Gençlik Merkezlerimiz ve hizmete açılan Genç Ofislerimiz de gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda spordan kültür sanata her türlü faaliyete katılmak için tüm gençlerimizi Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.