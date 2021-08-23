UMKE timleri 3 günlük tatbikattan geçti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 15'inci Bölge illeri tatbikatına Afyonkarahisar’dan 2 UMKE timi katıldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya illerini kapsayan 15'inci UMKE Bölge illeri tatbikatı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Emet Tahtalı Yenice mevkisinde yapıldı. Tatbikata Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nden 2 UMKE timi katıldı. Harita kullanarak yön bulma, pusula kullanma ve orman yangınları konuları üzerine gerçekleştirilen tatbikat üç gün sürdü.

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