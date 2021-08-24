Sandıklı’da mezuniyet heyecanı

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Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katıldı.

Törende, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, idari kadro tarafından kendilerine diplomaları takdim edilerek, hep birlikte kep atıldı. Heyecan ve sevincin birlikte yaşandığı törene Öztopbaş’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Işık ve üniversite yöneticileri katıldı.

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