Polis üst araması yaptığı iki şahısta uyuşturucu maddeler ele geçirdi

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde şüphe üzerine durdurularak üzerlerinde arama yapılan 2 şahısta uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda devriye gezen ekipler durumundan şüphelendikleri iki şahsı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapan ekipler 2 adet uyuşturucu emdirilmiş sentetik peçete, 2 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan alüminyum folyolar ele geçirdi. Olayın ardından 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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