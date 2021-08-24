Ektiği tek keneviri esrara çeviremeden polise yakalandı

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tek bir kenevir eken şahıs polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir şahsın esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiği bilgisini alarak harekete geçti. Şahsın adresine düzenlenen operasyonda bir adet kenevir ele geçirildi. Operasyonun ardından şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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