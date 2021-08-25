Kavaklı Barajı ile 2 bin 360 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şuhut ilçesine yapımına başlanan Başören Tekke Kavaklı Barajı’nın tamamlanması ile tesiste depolanacak suyla 2 bin 360 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.

Yıldız, Afyonkarahisar ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını kaydetti. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konulduğunu kaydeden Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajında çalışmaların devam etmekte. Çalışmaları devam eden Bölgenin ilk SSB gövde tipine sahip olan Afyonkarahisar Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 360 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. ‘Baraj gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon, konduvi, yol imalatları ve SSB santralinin kurulumunun tamamlandı. Barajda sezon içerisinde gövde dolgu imalatına devam edilerek, dolusavak imalatları ile vana odası imalatları yapılacaktır” dedi.

Temelden yüksekliği 43 metre ve su depolama kapasitesi 2,1 milyon metreküp olan Şuhut Başören Tekke Kavaklı Barajı’nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 596 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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