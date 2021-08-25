Belediye çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesi için harekete geçildi

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Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi’nde personellere Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alınması konusunda, Mesleki Yeterlilik Uzmanı M. Levent Kapcı ile Kaan Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş’ı ziyaret ederek konuyla ilgili olarak karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. İlgili yasalar çerçevesinde Sandıklı Belediyesi bünyesindeki personellerimizin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması konularının görüşüldüğü ziyaret karşılıklı mutabakata varılıp, gerekli imzaların atılmasıyla resmiyet kazanmış oldu.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde yapılacak olan kurslarda başarı gösteren personellere Mesleki Yeterlilik Belgesi verilerek, Sandıklı Belediyesi olarak yapılan iş ve işlemlerde kalitenin yükseltilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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