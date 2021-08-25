Afyonkarahisar’dan Kastamonu’ya yardım tırı gönderildi

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi ile Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğiyle hazırlanan ve içerisinde 400 bin TL değerinde yardım malzemesinin bulunduğu tır Kastamonu'ya gönderildi.

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik ürünlerin bulunduğu tır Afyonkarahisar’dan yola çıktı. Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi ile Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğiyle hazırlanan tır’ın bugün gece saatlerinde Kastamonu’ya ulaşması bekleniyor. Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk yaptığı açıklamada, zafer şehri Afyon’un aynı zamanda hayır ve hasenat şehri olduğunu ifade ederek, “Kastamonu’da yaşadığımız sel felaketi ardından Kastamonu’ya görevlendirilen Valimiz Gökmen Çiçek ve yanındaki ekibini yalnız bırakmamak adına Afyon’un en etkin iki hayır kuruluşu olarak bir kampanya düzenledik. Bu çerçevede de hazırladığımız yardım malzemelerini tıra yükledik şimdide uğurlayacağız” dedi.



"Yardım malzemeleri hazırladık"

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın da, Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile güç birliği yaptıklarını söyledi. Yakın şöyle devam etti:

“Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemelerini yardım severlerden toplayarak hazırladık. Valimiz Gökmen Çiçek’in o bölgede görev alması bizlerin omuzlarındaki yükü biraz daha arttırdı. Tabi bu arada yükümüzün de bilincinde olarak elimizden gelen gayreti göstererek, yardım kamyonumuzu hazırladık.”

Konuşmaların ardından yardım dolu tır Kastamonu’ya doğru yola çıktı.

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