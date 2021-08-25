Şanlı zaferin 99. yıl dönümü kutlanıyor Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları Atatürk Evi’nde başladı

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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri Şuhut Atatürk Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikle başlarken, etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar meşaleli yürüyüş yaparak kutlamalara başlattı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında ilk program protokol üyelerinin katılımı ile Büyük Taarruz’un son planlarının yapıldığı Şuhut Atatürk Evi’nde yapıldı. Etkinlik öncesinde protokol üyeleri Atatürk Evini’de gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Program Türkiye’nin birçok kentinden gelen katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde yaptıkları meşaleli yürüyüş ile başladı. Yürüyüşte mehteran takımı ve atlı birliklerde yer alırken, bu sene yapılan etkinliğe katılımın geçen yıllara göre daha fazla olduğu gözlendi. Yürüyüş daha sonra kutlamaların ikinci adresi olan Şuhut Şehir Stadyumu’nda sona erdi.

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