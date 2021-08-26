‘Zafer Yolu Varoluş Destanı’ konseri büyük ilgi gördü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan: “Şanlı zaferi genç nesillerimize bir kez daha hatırlatmak için bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz”

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu ‘Zafer Yolu Varoluş Destanı’ konseri büyük ilgi gördü.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Şuhut Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile birlikte milletvekilleri ve kent protokol üyeleri katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan ve Büyük Taarruz’un Türk milletinin tarihindeki önemine vurgu yapan Yavuz, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi noktasındaki önemine vurgu yaptı. Yavuz, “Yaşadığımız toprakları ilelebet vatan kılan, milli mücadelemizi ve Kurtuluş Savaşımızın dinmeyen ruhuna zafere giden yolda can veren kahraman ecdadımızın torunları olarak yaşatmak bu şanlı zaferi genç nesillerimize bir kez daha hatırlatmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Zafer meşalesini gelecek nesillere gurur ve güvenle taşımak aziz şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal’in şahsında bir kez daha anmak bu vesile ile birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için yaptığımız etkinliklerimize bütün vatandaşlarımız bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu tarafından ‘Zafer Yolu Varoluş Destanı’ konseri verildi. Konserdeki halk oyunları ile anlatılan milli mücadele kesitleri büyük ilgi gördü ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

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