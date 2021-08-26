Sandıklı’da ‘Futbol, Voleybol ve Basketbol Turnuvası’ sona erdi

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Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak organize edilen ‘Futbol, Voleybol ve Basketbol Turnuvası’ dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Sandıklı Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 8 gün süren organizasyonda mücadele eden sporcu kardeşlerimiz, seyircilerimize birbirinden güzel ve çekişmeli maçlar izlettirdiler. Turnuvanın son gününde yapılan ödül töreninde değişik yaş kategorisinde dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini; Sandıklı Belediye Başkan Vekili Recep Özkeskin, Sandıklı Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Gençlik Spor İlçe Müdürü Murat Araz, Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş takdim ettiler. Burada bir konuşma yapan Özkeskin “Pandemi sürecindeki imkânlar ve sınırlamalar çerçevesinde güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Umarım seneye Pandemi şartlarının olmadığı daha kapsamlı ve güzel bir turnuva yaparız. Katılan sporcularımıza, ailelerimize, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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