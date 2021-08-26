Afyonkarahisar'da '99. Yılda 99 Eser' adlı fotoğraf sergisi açıldı

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü ve AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ev sahipliğinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF, Uşak Üniversitesi GSF ve AKÜ GSF öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan 'Kocatepe’de Sanat Buluşması99. Yılda 99 Eser' adlı karma sergi, AKÜ Mehmet Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Serginin açılış törenine AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Uşak Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. İncilay Yurdakul, AKÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akçay ve Dekan Yardımcılarının yanı sıra öğretim elemanları ve Afyonkarahisarlı sanatseverler katıldı. Fotoğraftan çizime, heykelden seramiğe ve geleneksel Türk sanatlarından resime kadar farklı disiplinlerdeki işleri bir araya getiren sergi, 24 Eylül 2021 tarihine kadar pandemi koşullarına uyularak, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ziyaret edilebilecek.

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