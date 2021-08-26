TCDD 7. Bölge Müdürlüğü'nden kan bağışına destek

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü, Büyük Taarruzun ve Malazgirt Zaferinin yıl dönümünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Dr. Metehan Mıdık refakatinde Kızılay Kan Merkezi gezici kan alma aracı 7.Bölge Müdürlüğü önünde kan bağışlarını kabul etti. Kan Bağışı kampanyasına 7.Bölge Müdürlüğü ve Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü işçi ve memur çalışanları katılım gösterdi.

Kan Bağışı Kampanyasının açılış törenine 7.Bölge Müdürü Adem Sivri, Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın katıldı.

Sivri ilk kan bağışını yaparak kampanyayı başlattı. Sivri, kan bağışının insan hayatının önemine dikkat çekerek, ‘‘Ülkemizde kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesi büyük önem taşımaktadır. Bir kanın en az üç kişiye hayat verebildiğini biliyoruz. Kan bağış oranlarının düştüğü bu dönem bizim için önemli. Bütün personelimizi kan bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

Kan bağışı gün boyu devam etti.

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