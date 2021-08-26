Başkan Sarıgül'den Kocatepe'ye anlamlı ziyaret

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve il başkanlarından oluşan heyet, Afyonkarahisar'da Kocatepe'ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal ve ilçe başkanlarından oluşan heyet, Şuhut ilçesini ve Kocatepe'yi ziyaret ederek buradaki destansı mekanlarda incelemelerde bulundu. Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük askeri zaferinin kazanıldığı gün 99 sene önce bu topraklarda bu mücadele başladı. Şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.