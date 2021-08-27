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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli genç kız yüzme yarışmasında 6 altın madalya kazandı

İHA

Görme engelli genç kız yüzme yarışmasında 6 altın madalya kazandı

İstanbul’da yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda Afyonkarahisarlı görme engelli Kübra Saltık 6 stilde birinci olarak kente 6 altın madalya ile döndü.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Yüzme Şampiyonası 2426 Ağustos 2021 tarihileri arasında İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışmaya Afyonkarahisar’dan Kübra Saltık katıldı. Saltık, 50 metre (m) serbest, 100 m serbest, 50 m kurbağa, 100 m kurbağa, 50 m sırt ve 100 m sırt stillerini birincilikle bitirerek 6 altın madalyanın sahibi oldu.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Antrenörü Nehir Bahçivan’a teşekkür eden Saltık, “Pandemi döneminde de antrenmanlara ara vermeden devam ederek hem atletizm branşında hem de yüzme branşında birçok madalya kazandım. Verilen emeğin karşılığını da almak beni çok mutlu etti. Çalışmalarımda büyük emekleri olan Antrenörüm Nehir Bahçivan’a ve spor yapmam için beni teşvik eden her zaman destek veren İl Müdürüm Feyzullah Dereci’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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