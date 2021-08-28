Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Doğruyol Partisi’nden (DYP) iki dönem Afyonkarahisar milletvekilliği yapan ve Ankara’da hayatını kaybeden Baki Durmaz düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

1987 ve 1991 yıllarında DYP’den Afyonkarahisar milletvekilliği yapan Durmaz, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara’da yaşamını yitiren Durmaz için memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Dağılgan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Durmaz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Durmaz için ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de resmi cenaze töreni düzenlendiği öğrenildi.

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