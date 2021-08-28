34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yakalandığı ilik kanseri hastalığı ile yaklaşık 2 yıldır mücadele eden 34 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

İhsaniye Belediyesi’nde çalıştığı öğrenilen Abdullah Taptap (34) isimli genç adam 2 yıl önce yakalandığı ilik kanserine karşı verdiği savaşı kaybederek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Taptap’ın uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Taptap’ın Afyonkarahisar kent merkezinde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Bayraktepe Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, Taptap’ın ölümü yakınları ile birlikte İhsaniye Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.