Afyonkarahisar’da TSK bando takımı konser verdi

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Büyük Taarruz Zaferi’nin 99. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bando Takımı Afyonkarahisar’da konser verdi.

Büyük Taarruz Zaferi ve Zafer Haftası Afyonkarahisar’da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çevrede TSK Bando Takımı Park Afyon AVM’de konser verdi. Birbirinden çoşkulu marşlarla AVM’de vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatan TSK Bando Takımı gün boyu konserlerine devam etti. Vatandaşlar unutulmaz anları cep telefonları ile kayıt altına alırken bazı vatandaşlar da alkış tutarak takıma eşlik etti. Öte yandan bando takımı tarafından yapılan açıklamada; çeşitli bölgelerde konserlerin devam edeceği belirtildi.

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