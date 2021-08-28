Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu Pazar yerindeki yağmur suyu mazgalları çalındı

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Afyonkarahisar’da Fuar Alanı Semt Pazarı’nın kurulduğu bölgede çok sayıda yağmur suyu mazgalı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde tezgah açmak için Fuar Alanı Semt Pazarı’na gelen esnafla çok sayıda yağmur mazgalının yerinde olmadığını görünce durumu Afyonkarahisar Belediyesi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri esnafların gösterdiği noktalardaki mazgalların yerinde olmadığını, çalındığı belirledi. Olayın ardından tutanak tutulup inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çalınan mazgallardan dolayı olumsuz bir olay yaşanmaması için esnafın mazgalların yerinde olmadığı yerleri taş ve kasalarla kapattıkları belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.