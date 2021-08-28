Anıtkaya şehitleri törenle anıldı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya Köyünde Büyük Taarruz'un 28 Ağustos 1922 günkü muharebelerinde şehit düşen 12 Subay ve 6 Er’in mezarlarının bulunduğu Anıtkaya Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.



Törene Vali Vekili Mehmet Keklik’in yanı sıra Milletvekilli İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Müdürleri ile Antakyalı vatandaşlar katıldı. Vali Vekili Mehmet Keklik’in tören alanındaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramlarını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende bir subay tarafından Anıtkaya Şehitliği ve şehitleri hakkında bilgiler verildi. Askeri bando takımı eşliğinde kara, deniz ve hava askeri birlikler ile atlı birliklerin katılımı ile tören geçişi yapıldı. Anıtkaya’da gerçekleştirilen tören Vali Vekili Mehmet Keklik ve beraberindekiler tarafından şehitliğin gezilmesi ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

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