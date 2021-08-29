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Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın arkadaşlarında metrelerce 5 TL, gelinin arkadaşlarından da 10 TL’den oluşan beşibiryerde Market market dolaşıp, takı için onlarca 5 TL topladılar

İHA

Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın arkadaşlarında metrelerce 5 TL, gelinin arkadaşlarından da 10 TL’den oluşan beşibiryerde Market market dolaşıp, takı için onlarca 5 TL topladılar

Afyonkarahisar’da evliliğe ilk adımı atarak nişan merasimi düzenleyen genç çiftin arkadaşlarının taktığı ilginç takı herkesi şaşırttı. Damadın arkadaşları metrelerce uzunlukta 5 TL takarken, gelinin arkadaşları ise 10 TL’den oluşan beşibiryerde takarak davetlileri kahkahaya boğdu.
Afyonkarahisar kent merkezinden lise yıllarında tanışan Nur Güneş ile Selahattin Kılınç üniversiteyi tamamladıktan sonra nişanlanmaya karar verdi. Afyonkarahisar’ın tarihi konaklarından birinde nişan merasimi düzenleyen genç çift; eş, dost, akraba ve komşularını nişana davet etti.
Gönüllerince eğlenen genç çift için gecenin ilerleyen saatlerinde takı merasimi düzenlendi. Takı merasimi alışılagelmiş davetlilerin sıraya girerek teker teker takılarını takmasıyla devem ederken sıranın en sonunda damadın arkadaşları ile gelinin arkadaşları uzunca bir kuyruk oluşturdu. Damadın arkadaşları gün boyu market market dolaşarak topladıkları 5 TL’leri birbiri ardına ulayarak metrelerce uzunluğunda ilginç bir takıyı evliliğe ilk adımı atan Selahattin Kılıç’ın boynuna doladı. Gelinin arkadaşları ise Türk örf ve adetlerinin vazgeçilmez takısı beşibiryerdeye farklı bir yorum katarak 10 TL’den oluşan beşibiryerdeyi Nur Güneş’e taktılar.
Damat ve geline mizah amaçlı takılan bu takılar davetlileri kahkahaya boğarken genç çiftin nişan töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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