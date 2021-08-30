Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı

İHA

Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı

Ankara’dan hareket eden ve 2023 dakikada Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’ın Kocatepe beldesine ulaşan 99 genç burada yöre halkı ile birlikte sabah namazı kıldı. Vatandaşlar uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Büyük Taarruz ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Ankara'dan 99 gençle hareket eden Zafer Treni 2023 dakikalık yolculuğun sonunda Büyük Taaruz’un başladığı Afyonkarahisar’a ulaştı. Gençler tren yolculuğunun ardından otobüsler ile Kocatepe’ye çıktı. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği gençler sabah namazını yöre halkı ile birlikte Büyük Taarruz’un başladığı Kocatepe’de kıldı. Yöre halkından alınan bilgilerde Kocatepe’de cemaatle birlikte sabah namazının uzun yıllardır kılınmadığı ve bunun aradan geçen yıllarda bir ilk olduğu belirtildi.
Sabah namazını kılan vatandaşlar ile birlikte Kocatepe’yi görmeye gelen gençler çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ettiler.
Öte yandan, namazın ardından vatandaşlara İkmal ve Garnizon Komutanlığı’nda görevli bir subay tarafından taarruzun nasıl başladığı ile ilgili bir sunum yapıldı. Vatandaşlara ayrıca çorba ikramında da bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zafer Treni 'Büyük Taaruz'un başladığı Afyon Kocatepe’ye ulaştı
YEREL HABERLER Zafer Treni 'Büyük Taaruz'un başladığı Afyon ...
Rahvan atlar ‘Zafer’e koştu Rahvan atlar Zafer Kupası için kıyasıya mücadele ediyor 105 rahvan atın yarıştığı 6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları, Zafer Kupası’ yarışması başladı
YEREL HABERLER Rahvan atlar ‘Zafer’e koştu Rahvan atlar Zafer Kupası ...
Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın arkadaşlarında metrelerce 5 TL, gelinin arkadaşlarından da 10 TL’den oluşan beşibiryerde Market market dolaşıp, takı için onlarca 5 TL topladılar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın ...
Otomobil patpata arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil patpata arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da orman yangını Köylülerin diktiği çam fidanları alev alev yandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da orman yangını Köylülerin diktiği ...
Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
YEREL HABERLER Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu Pazar yerindeki yağmur suyu mazgalları çalındı
YEREL HABERLER Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara ...
Sandıklı’nın ürünleri sanal mağazada satılacak
YEREL HABERLER Sandıklı’nın ürünleri sanal mağazada satılacak
Afyonkarahisar’da TSK bando takımı konser verdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da TSK bando takımı konser verdi
34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü
Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.