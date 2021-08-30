İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyonkarahisar’da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı İşgal yıllarındaki Afyonkarahisar’ın dünü ve bugünü bu kitapta Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar: “Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyonkarahisar’da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı İşgal yıllarındaki Afyonkarahisar’ın dünü ve bugünü bu kitapta Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar: “Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası”

İHA

İşgalci Yunan askerleri tarafından Afyonkarahisar’da çekilen fotoğraflar bir kitapta toplandı İşgal yıllarındaki Afyonkarahisar’ın dünü ve bugünü bu kitapta Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar: “Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası”

İşgalci Yunan Ordusu tarafından Afyonkarahisar’ın değişik bölgelerinde çekilen 100 yıl önceki 100 fotoğraf, Büyük Taarruz'un 99. yılında bir kitapta toplandı. Kitapta bulunan ve o yıllarda çekilen fotoğrafların bugünkü hali de kitapta yer aldı.
Araştırmacı Tarihçi Büyük Taarruz Alan Kılavuzu Hasan Özpınar tarafından işgal yıllarında Yunan askerleri tarafından çekilen fotoğraflar bir kitapta toplanırken, 100 fotoğrafın o yıllardaki hali ile şimdiki hali karşılaştırıldı. Özpınar, Yunan Ordusu tarafından çekilen ve Yunan askerlerinin ailelerine gönderdiği fotoğraflara ulaşarak bir kitapta toplamayı başardı. Kitapta bulunan fotoğraflar aynı o zamanda o dönemde işgalcilerin kenti ne denli abluka altına aldığının da bir kanıtı niteliğinde olarak göze çarpıyor.

“Yunan Ordusu'nun yakıp yıktığı yerler, katlettiği insanlar bu fotoğraflarda”
Kitap hakkında bilgi veren Özpınar, “Bu yıl 99. yıldönümünü kutladığımız Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin bu yıldönümünde bizler de farlı bir çalışmaya imza atalım istedik. Yaptığımız çalışma 13 Temmuz 192127 Ağustos 1922 tarihleri arasında işgal altında kalan Afyonkarahisar’da o dönemde işgalci yunan ordusunun çektiği 100 fotoğrafı belirledik ve bu 100 fotoğrafın bugünkü görünümlerini aynı açılan çekerek kitabımızı oluşturduk. Kitabımızın ismi ‘Dünden bugüne işgal günlerinde Afyonkarahisar’ adını taşıyor. O döneme ait 100 fotoğrafın dünü ve bugününe yer verdik, Fotoğraflarda pek çok detaya rastlamak mümkün. Yunan ordusunun yakıp, yıktığı yerler, katlettiği insanlar, yerleştiği, karargah kurduğu binalar gibi pek çok detaya bu albüm kitapta rastlamak mümkün. Büyük Taarruz'un ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yıldönümünde ne mutlu ki bizler de bundan 99 yıl önce büyük bir gayretle işgalci Yunan ordusunu Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar 26 Ağustos’tan 9 Eylül tarihine kadar düşmanın peşinde dağdan tepeden savaş ederek ve yürüyerek bu mesafeyi kat eden kahraman ordumuza, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, şehitlerimize adıyoruz” dedi.

“Kitap aynı zamanda bir ibret vesikası”
Kitabın aynı zamanda bir ibret vesikası olduğunun da altını çizen Özpınar açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Kitabımız sadece bir albüm olarak algılanmalı aynı zamanda bir ibret vesikası. O döneme ait pek çok görseli, fotoğrafı arşivlerden bulmak suretiyle kullandık. Bazen sayfalar dolusu yazıyı bir fotoğrafla anlatmak mümkün. Fotoğrafların çoğu o dönemde işgalci olarak bulunan Yunan askerlerince çekilmiş. Kimisi memleketlerine hatıra olarak fotoğrafların arkası yazılı olarak gönderilmiş, tıpkı yakın zamana kadar insanlar fotoğraflarla önemli günlerde kartpostallar gönderiyorlardı. Bundan 100 yıl önce de bu şekildeydi. Haliyle ilimize işgalci olarak gelen Yunan askerleri de bu şekilde bir çalışma içine girmişler ve fotoğrafların tamamı da o döneme ait."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Şuhut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah namazı kılındı Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı
YEREL HABERLER Uzun bir aradan sonra Kocatepe’de cemaatle sabah ...
Zafer Treni 'Büyük Taaruz'un başladığı Afyon Kocatepe’ye ulaştı
YEREL HABERLER Zafer Treni 'Büyük Taaruz'un başladığı Afyon ...
Rahvan atlar ‘Zafer’e koştu Rahvan atlar Zafer Kupası için kıyasıya mücadele ediyor 105 rahvan atın yarıştığı 6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları, Zafer Kupası’ yarışması başladı
YEREL HABERLER Rahvan atlar ‘Zafer’e koştu Rahvan atlar Zafer Kupası ...
Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın arkadaşlarında metrelerce 5 TL, gelinin arkadaşlarından da 10 TL’den oluşan beşibiryerde Market market dolaşıp, takı için onlarca 5 TL topladılar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da bir garip takı töreni Damadın ...
Otomobil patpata arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil patpata arkadan çarptı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da orman yangını Köylülerin diktiği çam fidanları alev alev yandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da orman yangını Köylülerin diktiği ...
Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
YEREL HABERLER Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu Pazar yerindeki yağmur suyu mazgalları çalındı
YEREL HABERLER Sabah tezgah açmaya gelen esnaf gördüğü manzara ...
Sandıklı’nın ürünleri sanal mağazada satılacak
YEREL HABERLER Sandıklı’nın ürünleri sanal mağazada satılacak
Afyonkarahisar’da TSK bando takımı konser verdi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da TSK bando takımı konser verdi
34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 34 yaşındaki genç adam kansere yenik düştü
Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa verildi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden eski milletvekili Durmaz toprağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.