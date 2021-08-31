Duvarı yıkıp takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasından kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarını yıkıp ardından takla atan minibüste bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut ilçesi Atlıhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B., (25) idaresindeki 03 AAU 539 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarını yıktır ardından boş araziye girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta yolcu olarak bulunan Seydi Ahmet Çunku’nun (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü K.B., ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olayın ardından Çunku’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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