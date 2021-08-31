Tarihi Frig Vadisi’nde müzik sesleri yankılandı

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Frig Vadisi’nin gözde mekanlarından Emre Gölü kenarında Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu konser verdi. Konser katılımcılardan tam not aldı.
Konser, İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi’ndeki Emre Gölü kıyısında düzenlendi. Etkinlikte önce Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Bulgaristan, Moldova, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova’dan gelen halk dansları toplulukları ile Söke Belediyesi, Giresun Belediyesi ve Bursa Namık Kemal Halk Dansları Topluluğu ekipleri sahne aldı. Halk danslarının sergilediği gösteride ortaya seyrine doyumsuz birbirinden güzel kareler çıktı.
Gösterinin ardından Afyonkarahisar Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu sahne aldı. Şef Kürşat Bertuğ Arıcan yönetiminde gerçekleşen konserde Afyonkarahisarlılar gönüllerince eğlendi. Solistler Hanife Gülnaz, Serap Nurderin, Nuri Elçi ve Salih Kılınç okudukları birbirinden güzel eserlerle Afyonkarahisarlıları adeta kendisine hayran bıraktı.
Etkinliğe İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.