Afyonkarahisar’da deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasında

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar’da da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar kent genelinde hissedilen depremde yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerlerinde oturan esnafın depremi hisseder hissetmez dışarı kaçmaya çalıştığı görülüyor. Deprem anında büyük panik yaşandığı gözlenirken, bir iş yerinde oturan esnaf ve müşteri de sarsıntıyla birlikte kendilerini sokağa atarak yaşadıklarını birbirlerine anlatıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.