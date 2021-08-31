Altıntaş depreminde Afyonkarahisar’daki bir köyde ahır duvarı yıkıldı Depremden dolayı ahır duvarının yıkıldığı köyde güneş enerji paneli de zarar gördü

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir ahırın duvarı yıkıldı ve bir binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde hissedilen depremde bir evin çatısındaki güneş enerjisi paneli patladı. Bir ahırın da duvarı yıkılırken, köylüler büyük panik yaşadı.

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