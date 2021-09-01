Emirdağ 'Matematik Müzesi ve Bilim Merkezi’ ne kavuşacak

Emirdağlı hayırsever vatandaşların girişimleriyle hayata geçirilecek olan Matematik Müzesi ve Bilim Merkezi koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Osman Bilici, Emirdağ Kaymakamlığı Proje Ofisi görevlileri, hayırsever vatandaşlar ve Ankara Matematik ve Bilim Uygulama Merkezi yetkilileri katıldı. Toplantı sonunda Kaymakam Bilici konuşmasında şunları söyledi:

“Emirdağ’ da bilime ve matematiğe ilginin artmasını, gelişen teknolojiden hatta uzay çağından Emirdağlı öğrencilerimiz ve gençlerimizin istifade etmelerini istiyoruz. Emirdağlı hayırsever vatandaşlarımıza Emirdağ için yapacakları katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

Kaymakam Bilici ayrıca gerekli çalışmaların bir an önce başlatılıp hızlandırılması talimatını verdi.

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